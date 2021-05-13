Германия: новый план энергетической перестройки

Правительство Германии представило план перестройки народного хозяйства так, чтобы уже к концу этого десятилетия сократить объём выбросов парниковых газов на 60% по сравнению с нынешним разрешенным уровнем, а к 2045 г. достичь «климатической нейтральности». Правительство было вынуждено сдвинуть на 10 лет вперёд цели первого этапа, после того как конституционный суд признал неконституционным перекладывание реализации плана на будущее поколение.

«Это честное предложения с точки зрения будущих поколений, — считает федеральный министр окружающей среды Свенья Шульце. — В отличие от предыдущего плана мы не откладываем самое тяжелое на будущее. На этот раз мы делаем смелые шаги с самого начала, чтобы не оставлять молодому поколению неразрешимые задачи. Вы сами видите, что мы ставим перед собой план перехода равномерного и почти прямолинейного».

Согласно новому плану, к концу 2020 гг. Германия должна будет получать две трети своей энергии из возобновляемых источников. Планируется выделить крупные средства на переоборудование газовых электростанций в водородные. Сроки закрытия угольных станций будут ускорены. С 2032 г. предполагается приостановить производство автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Для экономии энергии дома должна получить дополнительную теплоизоляцию и оборудованы тепловыми насосами. За неисполнение этих требований предусмотрены высокие штрафы.

На программу энергетической перестройки германское правительство планирует потратить 12 млрд евро.