Спасите детей: правозащитники призывают Израиль и Палестину прекратить ракетные удары

Международная организация "Спасем детей" призвала Израиль и Палестину немедленно прекратить обмен ракетными ударами, в результате которых есть жертвы среди гражданского населения. По данным минздрава Газы, с понедельника в результате бомбардировок и артиллерийских обстрелов сектора погибли десятки палестинцев, в их числе несовершеннолетние.

Мазен Наим, представитель организации "Спасем детей": "К сожалению, детям приходится хуже всего. На данный момент мы знаем, что погибли более 30 человек, около 12 из них - дети. Что касается моих детей, я никогда в жизни не видел их такими испуганными. Я вижу, как меняется их поведение. Они постоянно дрожат, они испытывают страх. Всякий раз, когда они слышат взрывы, они плачут и бегут ко мне".

Удары Израиля по прибрежному анклаву стали ответом на пуски ракет палестинскими радикалами. Их представители объявили о запуске во вторник вечером и утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. Сообщается о пяти погибших израильтянах. Детей среди них нет. У одной из погибших в Израиле женщин остался маленький ребенок.