Жозе Сайово – человек, которым гордится вся Ангола

В нашей передаче, посвящённой Анголе, мы расскажем про международную знаменитость, человека, которым гордятся все ангольцы, с которыми встречалась наша съёмочная группа. Это Жозе Сайова, он стал первым ангольским паралимпийским спортсменом, завоевавшим олимпийские награды – три золотые медали на Играх 2004 года в Афинах. В прошлом военный, Сайова потерял зрение при выполнении задания, но смог преодолеть обстоятельства, преодолеть себя и достичь потрясающего результата.

– Мне было очень трудно, когда я ослеп, – вспоминает он. – Оказавшись в такой ситуации, люди теряют ориентиры, они не способны ничего найти, никуда не могут добраться сами.

Но Сайово, которому тогда было 26 лет, вскоре нашёл новый жизненный путь. Он серьёзно увлекался спортом и узнал, что сможет принять участие в паралимпийских играх:

– Сперва я не воспринял это всерьёз, потому что подумал – ну разве вообще возможно заниматься спортом, будучи в таком состоянии?

Но вскоре он открыл для себя, что это возможно. Он побил мировые рекорды и завоевал три золотые медали – в забеге на 100, 200 и 400 метров на Паралимпийских играх 2004 года в Афинах. Он также стал медалистом на Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.

– Тот первый забег… У меня нет слов, чтобы выразить, что я тогда почувствовал… Но ещё я думал, что если выиграл, то потому, что я лучший в мире. И что мне нужно верить в себя, в свои силы и в поддержку ангольцев, которую я ощущал даже вдали от них, хотя некоторые были и на стадионе.

Сайово стал национальным героем и прославился на весь мир. Его пример вдохновил многих ангольцев, которые пытались наладить свою жизнь после конфликтов, продолжавшихся в стране долгие годы.

– Я и сейчас ясно помню не только одержанные победы, но и то, как меня потом встречали в моей стране, в Анголе. Помню, как меня приветствовали ангольцы – это было что-то невообразимое. Никогда этого не забуду.

Для бразильского паралимпийского чемпиона Лукаса Прадо Сайово был не только соперником, но и примером для подражания. Они состязались в финальном забеге на 400 метров на Играх в Лондоне в 2012 году. Сайово завоевал тогда золото, Прадо досталось серебро.

– Это исключительная личность, – говорит Прадо, – он был пионером паралимпийского движения, который доказал слепым, что и они могут достичь своей мечты, если захотят. Сайово, можешь не сомневаться – я никогда тебя не забуду... Именно твой пример вдохновил меня, именно благодаря тебе я стал таким, как сейчас.

В 2012 году в Луанде Жозе Сайово обогнал известного американского спринтера Майкла Джонсона. Это было дружеское состязание, оно было организовано для поддержки паралимпийского движения. Джонсон бежал с завязанными глазами:

– Мы все очень уважаем паралимпийцев и таких людей, как Сайово, лишённых зрения, – говорит Джонсон. – Но испытать это самому – совсем другое.

Известный олимпийский призёр Карл Льюис сейчас работает тренером в Хьюстонском университете в США. Он с большим уважением отзывается о Сайово:

– Этот человек потерял зрение, но он видит такие дали, которые мы и представить себе не можем. Он стал олимпийским чемпионом, национальным героем и завоевал мировую славу, поскольку способен видеть дальше, чем те, кто его окружают.

– Я считаю, что смог самореализоваться, – говорит Сайово, – потому что на трёх паралимпийских играх, в которых принимал участие, я завоевал восемь медалей – четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую».

Чем ещё славится Ангола в мире? Об этом вы узнаете из наших следующих выпусков передачи, посвящённых этой стране. Следите за их выходом на сайте Euronews.