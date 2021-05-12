"В этом случае" - 93 миллиона

Картина американского художника Жан-Мишеля Баския "В этом случае" ушла с молотка на аукционе Christie's за 81 миллион долларов. Ставка была сделана по телефону. С учетом всех выплат коллекционеру придется отдать более 93 миллионов долларов. Как отмечают эксперты, для чернокожего художника череп был "метафорой прошлого, преходящего характера человеческой жизни" и символом опасностей, подстерегающих молодых афроамериканцев на улицах Нью-Йорка.

Ана Мария Целис, аукционный дом Christie's: "Это великолепная работа. Многих картин, с которыми мы знакомы сейчас, не могло бы появиться без группы художников, которые вырвались вперед и изменили отношение к изобразительному искусству. Одним из таких художников был Жан-Мишель Баския".

Неоэкспрессионист Жан-Мишель Баския сначала прославился как граффити-художник. Много совместных работ Баския создал со своим наставником и другом Энди Уорхоллом. Баския, пристрастившийся к наркотикам в годы жизни среди уличных художников Нью-Йорка, умер от передозировки 12 августа 1988 года. Ему было всего 27 лет.