За кулисами BelOrta

В аукционном зале BelOrta ежегодно продается 490 тысяч тонн овощей и фруктов. Продажа происходит при помощи шести аукционных "часов", которые отображают название продукта, его качество и цену для покупателей. Сделку закрывает первый кандидат, заявивший о своем намерении совершить покупку. Часы BelOrta иногда называют барометром международной торговли свежими фруктами и овощами.

Джо Ламбрехт, BelOrta: "Этот аукцион, или эти часы начинаются с определенной цены. Эта цена - биржевая, основанная на рыночной ситуации. Она начинает двигаться против часовой стрелки, пока кто-нибудь из этих покупателей не нажмет кнопку на определенной ценовой отметке. Затем они получают связь с продавцами, которые находятся перед этой комнатой и потом они решают, какой объем они хотят взять по той цене, которую они продвигают".

Эта система также положительно влияет на сокращение пищевых отходов после каждой сессии аукциона.

Джо Ламбрехт: "Мы способны распродавать все полностью ежедневно. Это означает, что после завершения аукциона здесь не останется никакой продукции, ничего. Так что завтра мы начнем со свежих товаров, которые сегодня днем поставят сюда наши производители".

А если и на следующий день какие-то партии овощей вдруг не продаются, их передают благотворительным организациям или продовольственным банкам.