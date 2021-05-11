Израиль - Сектор Газа: эскалация насилия нарастает

О запуске более 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей заявили во вторник "Бригады Иззэддина аль-Кассама", боевое крыло контролирующего сектор Газа палестинского движения ХАМАС. Сообщается о гибели трёх израильтян и нескольких раненых. Всего за последние сутки по Израилю выпущено более 600 ракет.

Израильские силовики ужесточают контроль на КПП на линиях соприкосновения с палестинскими территориями. В районе Наблуса застрелен молодой палестинец. По данным палестинского минздрава в результате ударов со стороны израильской армии погибли 10 детей и 18 взрослых, более 150 человек получили ранения. ООН призывает стороны прекратить насилие.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик:

"Мысли генерального секретаря сосредоточены на семьях погибших. Израильские силы безопасности должны проявлять максимальную сдержанность и взвешивать применение силы. Беспорядочные ракетные и минометные обстрелы израильских населенных пунктов также недопустимы. Эту нарастающую эскалацию необходимо немедленно прекратить. ООН работает со всеми соответствующими структурами, чтобы срочно снизить эскалацию ситуации ".

В секторе Газа в результате израильского удара рухнуло многоэтажное здание. Жителей других высотных домов призвали эвакуироваиться.

Израильские спасательные службы сообщили о множестве раненых в районе Тель-Авива. Одна из ракет попала в рейсовый автобус, но он был пуст.

Эта вспышка насилия была спровоцирована столкновениями в Восточном Иерусалиме, палестинской части города, оккупированной и аннексированной Израилем.