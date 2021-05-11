Ника Мелия вышел из тюрьмы

Суд столицы Грузии вынес решение об освобождении под залог Ники Мелии, председателя оппозиционного "Единого национального движения". Юстиция подозревает Мелию в организации "попытки захвата власти".

За освобождение из предварительного заключения внесли залог в размере 40 000 лари, это примерно 9 тысяч 600 евро, деньги были заплачены делегацией Евросоюза.

Ника Мелия, председатель оппозиционного "Единого национального движения": "Есть только два возможных сценария. Либо цивилизованный мир спасает преступника, либо политика. Это как на меня посмотреть. В обоих случаях я представляю серьезную угрозу нынешнему правительству, я сам - ходячая угроза Бидзине Иванишвили".

Мелия был задержан в феврале этого года грузинскими правоохранителями в штаб-квартире своей партии.

Тогдашнее решение официального Тбилиси было встречен критикой международного сообщества.

Нынешнее освобождение оппозиционера расценивается как ступень в преодолении внутриполитического кризиса в Грузии.

Как считают в Брюсселе, этот шаг был сделан в интересах всей страны и всего грузинского общества, этот поступок, как подчеркивается, знаменует новый этап отношений между ЕС и Грузией, он дает перспективу, как было сказано, евроатлантического будущего страны.