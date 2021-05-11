Ожидается новый наплыв мигрантов в Европу

По мере приближения лета и тёплой погоды в Европе снова ожидается большой наплыв мигрантов. Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что в решении этой проблемы и в предоставлении нуждающимся гуманитарной помощи ведущую роль должно сыграть руководство Евросоюза. В ходе своего трёхдневного визита в Брюссель Филиппо Гранди встретился с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

В Европараменте на эту тему разгорелись споры. Французский правый депутат, соратник лидера националистов Марин Ле Пен, высказался против оказания мигрантам гостеприимства:

«Мы должны прекратить лицемерие и сказать: слушайте, у Европы есть много проблем, которые нужно решить, особенно в конце ковидного кризиса, - сказал Жером Ривьер. - Мы вежливо говорим этим людям, что они не могут прибыть к нам нелегально. А те, кто прибыл нелегально, никогда не сможет обосноваться легально в нашей стране ».

Гранди также провёл переговоры с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Юханссон. Она сказала, что страны ЕС должны справедливо распределять между собой вновь прибывших. У Италии уже нужно забрать тысячи мигрантов, которые прибыли на лодках в выходные на остров Лампедуза.

«Евросоюз должен проявить солидарность и организовать перемещение мигрантов по всей Европе, - сказала бельгийская "зелёная" Саския Брикмон. - Все страны-члены должны принять свою долю беженцев при финансовой поддержке Брюсселя. Тех, кто не имеет права на убежище, нужно не выгонять, а высылать за счёт ЕС. Но вообще нашу миграционную политику нужно вынести за пределы наших рубежей".

В этом году особенно много мигрантов может прибыть из таких стран, как Афганистан и Ливия. Служба пограничной и береговой охраны предупреждена о необходимости гуманного обращения с теми, кто ищет спасения в Европе от войн и бедности.