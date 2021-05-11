Евросоюз встревожен насилием в Колумбии

Европейский Союз призвал руководство Колумбии наладить активный и конструктивный диалог со всеми политическими силами страны. Накануне безрезультатно закончилась встреча президента Ивана Дуке с представителями оппозиции и гражданскими активистами. Уже две недели в Боготе проходят антиправительственные выступления. По меньшей мере 27 протестующих и один сотрудник правоохранительных органов погибли.

Посол Колумбии в ЕС сообщил, что власти расследуют 61 случай чрезмерного применения силы, и возложил ответственность за него на радикальные группировки:

"Люди, готовые на насилие, проникли в сердцевину протестов, - сказал Фелипе Гарсиа Эчеверри. - Это системное насилие создало ситуацию, которая затрагивает жизнь всех граждан, - и тех, кто мирно протестует, и тех, кто не протестует, но чьи права оказываются ущемлёнными".

Непосредственным поводом для беспорядков стала налоговая реформа, которую правительство затем согласилось отменить. Несмотря на это, накал выступлений нарастает. Протестующие особенно возмущены усилением репрессий. Неустойчивое экономическое положение Колумбии усугубляется пандемией.

«Я думаю, что правительству Колумбии не хватает политической воли, - сказал живущий в Брюсселе колумбиец Хуго Орегуэла. - Я также думаю, что нам не хватает гораздо более сильного вмешательства со стороны ЕС, США и международного сообщества. Нужно оказывать на колумбийские власти нажим, чтобы остановить подавление социального протеста. Насилие в нашей стране уже принимает характер войны ".

Брюссель призвал все стороны конфликта в Колумбии прекратить чрезмерное применение силы. Евросоюз осуждил тех, кто "затесался в ряды мирных демонстрантов исключительно для совершения актов вандализма".