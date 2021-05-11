После коронавируса Европе угрожает рак

После многих месяцев нашествия коронавируса, на Европу надвигается волна не менее опасных - раковых заболеваний. Об этом предупреждают учреждения Брюсселя и Европейская онкологическая организация. Из-за пандемии и каратинных мер многие люди не проходили обычных медицинских проверок и не узнавали о появлении у них опухолей. Ситуацию изучает специалист по онкологии из университета Квинс в Белфасте Марк Лоулор:

"К сожалению, у нас есть тревожные данные. Согласно оценкам, по всей Европе во время пандемии появилось, но не было диагностировано, около миллиона случаев рака. За это же время потенциальные пациенты должны были пройти, но не прошли, около миллиона скрининговых тестов. В результате постановка диагнозов была отложена на многие месяцы. Если рак выявляется на более поздней стадии, его намного сложнее лечить, и существует гораздо больший риск смерти людей от этого заболевания. Мы также обнаружили, что каждый пятый онкологический пациент в Европе до сих пор не получает необходимого хирургического или химиотерапевтического лечения".

Когда национальные системы здравоохранения бросили основные силы на борьбу с Covid-19, были приостановлены многие онкологические исследования, клинические испытания и анализ канцерогенов.

В Европарламенте привлечь внимание к жертвам оновременно коронавируса и рака пытается либерал из Франции Вероника Трилле-Ленуар:

"Онкологические пациенты во время этой пандемии особенно уязвимы. Их организм, ослабленный раком, хуже переносит Covid. К тому же, во время локдауна у них нет прежней возможности приезжать в больницу для постановки диагноза и лечения".

Евродепутат призывает извлечены уроки из нынешней панедемии, чтобы больные раком могли вовремя получать необходимую помощь. А сейчас им нужно срочно сделать прививки от коронавируса:

"Евросоюз должен в будущем лучше защищать пациентов с онкологическими и хроническими заболеваниями, если кризис, подобный нынешнему, возникнет снова. Мы должны как следует оценить влияние Covid-19 на эти типы заболеваний. Нужно также в первую очереди вакцинировать больных раком, которые особенно уязвимы".

По рекомендациям Брюсселя, медицинские ресурсы, зарезервированные на случай новой вспышки. коронавируса, переключаются на выявление онкологических заболеваний и их лечение.