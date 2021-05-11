ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси

Брюссель готовит новые санкции в отношении Беларуси. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Заявление прозвучало после того, как Минск пригрозил ответными мерами на продолжение санкционной политики, которые могут коснуться европейских компаний.

Боррель подчеркнул: в четвёртом пакете ограничительных мер будет учтено "все происходящее в стране", включая преследование польского меньшинства.

"В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует польскую общину. Мы работаем над новым блоком санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели" Жозеп Боррель глава внешнеполитической службы ЕС

Поводом для такого решения могли стать аресты членов незарегистрированного в Беларуси "Союза поляков", а также проверки, проводимые прокуратурой в школах, где преподают польский язык.

Запрет на въезд, замороженные активы - Брюссель ещё в прошлом году ввёл санкции против тех, кого считает ответственными за фальсификации президентских выборов и жёсткое подавление протестов в Беларуси.

Три предыдущих пакета коснулись ряда предприятий и почти 90 должностных лиц страны.

Несмотря на это, Александр Лукашенко пока что не выказал желания пойти на копромисс с оппозицией.