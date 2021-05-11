Выставка фотографий о пандемии в Рабате

"A bonne distance(s)" ("На безопасном расстонии") - так называется выставка, открывшая в Национальном музее фотографии Марокко. Снаружи это немецкий форт XIX века с настоящими пушками, но после реставрации он стал первым таким музеем страны. На выставке представлены работы, сделанные фотографами Agence France-Presse в разных уголках планеты во время пандемии Covid-19.
Суфиан Эр-Рахуи, куратор Национального музея фотографии:
"Каждая из этих фотографий - окно в мир. Это свидетельство страданий - но также и стойкости, сопротивления, борьбы человечества".
Фотография, сделанная Мигелем Риопо в отделении интенсивной терапии больницы в Виго (Испания), была выбрана лучшей в этом году. Медсестра подошла совсем близко к человеку, больному Covid-19, забыв о себе.
Мигель Риопо, фотограф AFP:
"Бесконечное сострадание медицинского работника, его отношение к пациенту очень сильно впечатлило меня. Это один из тех моментов, которые я не забуду никогда".
Этот первая подобная выставка в мире. На ней представлены 200 фотографий, часть из которых можно увидеть и за пределами музея. Большинство этих работ уже были опубликованы в ведущих мировых СМИ.