Полтора года без трофеев. Рори Макилрой прервал безвыигрышную серию победой на Wells Fargo Championship.

Турнир завершился в воскресенье в Шарлотте в Северной Каролине.

В финальном раунде североирландец прошёл поле за 68 ударов и стал трёхкратным чемпионом этого соревнования PGA-тура после успеха 2010 и 15 годов. И все это - на глазах у супруги и маленькой дочки.

Рори Макилрой, трёхкратный победитель Wells Fargo Championship: "Прошло много времени с той победы в Китае. Знаете, мир стал совершенно другим из-за пандемии. И в моей жизни произошли большие перемены - я стал отцом. Победить в День матери, думая о жене Эрике, о моей маме, вернувшейся домой, - это так здорово!"

Но победа бывшему номеру один мирового рейтинга далась непросто. Ближе к концу состязания мяч Макилроя приземлился в низине, чуть не угодив в ручей. Гольфисту пришлось выполнять штрафной, который оказался решающим в борьбе с Абрахамом Ансером. Мексиканец финишировал вторым. Третье место разделили Виктор Ховланд из Норвегии и Кит Митчелл из США.