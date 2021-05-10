В Лондоне "сняли с мели" китенка

Детеныш кита был спасен этой ночью в Лондоне: четырехметровый китенок попал на мель в Темзе, и ни как не мог вернуться с нее в воду.

Жители окрестных домов вначале сами пытались помочь млекопитающему, а потом вызвали экстренную службу.

Операция по вызволению китенка продолжалась несколько часов. В итоге люди его подняли и сумели погрузить на катер, чтобы доставить в безопасное место.

Сегодня утром детеныша кита осмотрят ветеринары и океанологи, и только они смогут решить, можно ли выпускать китенка на волю.