Европейское искушение и риски Шотландии

Отношения шотландцев с англичанами опять вступают в эпоху перемен. Вероятность распада Соединённого Королевства усилилась после победы на выборах в минувший четверг шотландских националистов. Эта партия во главе с Первым министром Николой Стерджен вместе с зелёными выступает за воссоединение нации с Европейским союзом.

Британское правительство пока исключает возможность проведения очередного референдума о независимости Шотландии, хотя у неё имеются такие атрибуты государственности, как Парламент, которого нет ни в Уэльсе, ни в Северной Ирландии (там Ассамблеи).

«Если на референдуме проголосуют «за», то я думаю, в ближайшие пять лет Шотландия будет во многом придерживаться законов Евросоюза, в составе которого она провела почти полвека, - сказала специалист по европейской политике из Эдинбурга Кёрсти Хьюз. - Это открывает ей чёткий путь обратно в ЕС».

Возникнут такие острые вопросы, как статус общей валюты фунт стерлингов, которую печатает Банк Англии. Ещё сложнее будет установить режим государственной границы по острову Великобритания.

На референдуме о «брексите» в 2016 году шотландцы единодушно проголосовали против разрыва с ЕС. Но их лидеров всё равно считают сепаратистами в таких государствах, как Испания, где популярно движение за выход из неё Каталонии. Она и Шотландии могут оказаться в хвосте очереди на вступление.

«Испания одобрит шотландскую заявку на членство в ЕС, если процесс обретения независимости будет законным и конституционным, - продолжала Кёрсти Хьюз - Для Мадрида и других столиц ЕС важно, чтобы между Лондоном и Эдинбургом было согласие».

Эдинбургу будет трудно сохранить бесплатное образование и здравоохрание, когда он лишится государственных субсидий из Лондона. Проблемой для независимой Шотландии мождет стать и слабость её экономики, сильно зависящей от добычи энергоносителей, запасы которых в Северном море истощаются. Шотландии придётся начать самостоятельную жизнь с гораздо большим дефицитом бюджета, чем разрешено правилами ЕС.