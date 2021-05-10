Евросоюз возобновляет расширение на Западные Балканы

На встрече в Брюсселе министров иностранных дел Евросоюза обсуждалось возобновление его расширение на Западные Балканы. Прошлой весной Северная Македония и Албания получили зелёный свет начало переговоров об их вступлении в ЕС. Однако процесс был заблокирован, когда Болгария наложила вето на переговоры с Северной Македонии из-за своих разногласий с ней по поводу истории и языка.

Верховный представитель ЕС по внешней политике подтвердил, что план для Скопье и Тираны - один.

"Нам необходимо ускорить присоединения Албании и Северной Македонии, и, кстати, никогда не было намерения разъединить две страны в процессе вступления в ЕС, - сказал Жозеп Боррель. - Что касается Северной Македонии, то она выполнила условия. Страны-члены решили начать переговоры. Я надеюсь, что первая межправительственная конференция будет созвана вскоре после того, как Евросовет утвердит рамки переговоров».

Премьер-министр Северной Македонии сказал, что дальнейшая отсрочка может поставить под угрозу стабильность Западных Балкан. Он сослался на неофициальные документы о возможной перекройке границ.

"Если блокировка будет продолжаться, возникнет огромный риск и для самой Болгарии, и для Северной Македонии, - сказал Зоран Заев. - Уже циркулируют сомнительные документы, в которых раздуваются весьма драматичные идеи. Я могу лишь подтвердить, что это неневозможно. Балканы были пороховой бочкой не много веков назад, а десять, двадцать лет назад. Мы не хотим повторять этого".

По словам Борреля, что страны-члены должны к лету представить свои предложения по поводу расширения ЕС. От них также ждут более активного присутствия на Западных Балканах с целью противостоять влиянию внешних сил, под которыми подразумеваются Китай и Россия.