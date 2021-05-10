Евросоюз складывает западнобалканский пазл

Сдвинулось с мёртвой точки расширение Евросоюза. В прошлом году была пересмотрена стратегия этого процесса, так называемая "методология". Были учтены мнения западных стран, требовавших более тщательной проверки кандидатов. Теперь Брюссель выражает оптимизмом по поводу европейских перспектив западнобалканских государств. Из поездки по региону вернулся курирующий этот процесс еврокомиссар Оливер Вархеи. Он сказал в интервью Euronews, что ему удалось добиться от западных стран поддержки дальнешего продвижения Союза на Восток:

«В ходе дебатов о новой методологии в декабре мы предложили сомневающимся странам-членам новый экономический план и программу инвестиций. Но не эти страны говорили расширению «нет». И хотя я принимаю их поддержку как должное, я всё еще работаю с ними, чтобы они продолжали свою поддержку".

Из шести западнобалканских стран в настоящее время только две, Сербия и Черногория, ведут переговоры о присоединении к ЕС. Ожидают начала таких переговоров Северная Македония и Албания. Заявку на членство подала Босния и Гереговина; за ней на очереди будет Косово.

Венгерский комиссар называет Евросоюз ключевым игроком в регионе, несмотря на растущее влияние в нём Китая и России:

«Пусть все знают, что ЕС является геополитическим игроком. Именно наш бизнес вкладывают самые большие капиталы. Именно Европейский Союз оказывает наибольшую экономическую помощь, активнее всех участвует в восстановлении хозяйства, способствует проведению реформ, улучшает повседневную жизнь. Конечно, гораздо проще прийти с разовыми инвестициями и отдельными предложениями, как это делают некоторые, но мы там присутствуем постоянно и по-разному. "

Еврокомиссия также допускает, что переговоры о присоединении с Албанией могут начались раньше, чем с Северной Македонией, против вступления которое возражает Болгария. Между Скопье и Софией разгорелись споры из-за национальной идентичности, языка и культуры. Посетивший Брюссель премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, выразил уверенность, что эти препятствия удастся преодолеть:

«Мы ожидаем, что ЕС в целом, все 27 стран-членов и Еврокомиссия сделают то, что они нам обещали. Вы выполняете своё — мы выполняем своё. А мы уже выполнили свои обязательства вдвойне. Теперь мы ожидаем, что Европейский Союз выполнит свои обязательства. Мы открыты для обсуждения любого вопроса, который может быть предметом переговоров для всех. Но идентичность и языки, никогда не обсуждались при расширении ЕС ни с одной страной».

И всё же Северной Македонии пришлось изменить своё название, когда того потребовала член ЕС и НАТО Греция.