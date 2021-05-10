Норвегия: группа экспертов призвала власти отказаться от вакцин AstraZeneca и Janssen

С каждым днем в Старом Свете растет число привитых от коронавируса европейцев. В кампаниях по вакцинации происходят корректировки. Власти Германии разрешили применять вакцину компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson, для всех взрослых людей, без привязки к профессии, или наличию хронических заболеваний. Об этом сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. При этом министр отметил:

"Отказ от очередности в процессе иммунизации населения от коронавируса, даст нам шанс ускорить вакцинацию. Любой сможет привиться препаратом Janssen после консультации со своим лечащим врачом". Такие же правила действуют в случае вакцинации британкско-шведской AstraZeneca.

В Норвегии группа экспертов призвала власти отказаться от препаратов AstraZeneca и Janssen. Тем не менее, специалисты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это добровольно. Отчет экспертов передан правительству.

Ларс Ворланд, глава экспертной группы: "Мы хотим сказать, что не рекомендуем использовать вакцины, работающие на платформе аденовирусных векторов в национальных программах вакцинации. Я не углубляться и давать обоснование. Это все известно. Речь идет о серьезных побочных эффектах".

В Венгрии после десятого мая начнут от коронавируса вакцинировать подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Со вторника записаться на прививку смогут и проживающие в Венгрии иностранцы.

В Баварии, на фоне смягчения ограничений, в пивные сады возвращаются любители хмельного напитка. Условия для того, чтобы подобные заведения оставались открытыми - соблюдение санитарных норм и низкий уровень заболеваемости COVID-19.

На сценах испанского города Херес-де-ла-Фронтера вновь оживают страсть и краски. Здесь стартовал Фестиваль фламенко, который продлится до 22 мая.