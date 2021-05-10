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мир

Европейцы празднуют снятие ограничений

 Надежда Дрямина
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Европейцы празднуют снятие ограничений
Авторское право  CZCT
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Медленно, но верно страны ЕС выходят из локдауна. Постепенно снимает ограничения Чехия. Сначала за школьные парты вернулись ученики, открыли двери некоторые магазины.

А с понедельника возобновили работу все торговые точки, салоны красоты и даже турагентства.

Выходить на улицу можно без маски. Их ношение требуется только в местах скопления людей - например, на остановках и в очередях.

В планах - с середины мая разрешить приём посетителей на террасах ресторанам и кафе.

"Наконец-то, мы дождались. У нас много постоянных клиентов, женщин и мужчин, которые также с нетерпением ждали открытия магазинов, чтобы отправиться за покупками, посмотреть на новинки", - не скрывает радости продавщица парфюмерного магазина.

От коронавируса полностью привиты свыше миллиона граждан Чехии. Эпидемиологическая ситуация улучшается и в Испании, где сотни людей в выходные праздновали окончание шестимесячной изоляции. Излишне бурно - с тревогой отметили власти, призвав население вести себя более ответственно.

Аналогичная ситуация наблюдалась в Бельгии, где отменили комендантский час. На одной из центральных площадей Брюсселя образовались толпы горожан. Отмечая событие, они игнорировали правила социального дистанцирования.

Разгонять их пришлось местной полиции. Хотя многие отнеслись к поведению сограждан с пониманием.

"Это нормально - спустя столько времени позволить себе расслабиться", - считает этот молодой человек.

"На мой взгляд, это необходимо. Должна быть такая возможность, не обязательно всё время, но хотя бы иногда", - убеждает наша собеседница.

"Я очень надеюсь, что это не скажется на ситуации в ближайшие дни, и что люди будут принимать то, что им дают, не выходя за границы дозволенного", - вторит ей ещё одна девушка.

Хоть в Европе и повеяло долгожданной свободой, власти осторожничают. Показатели заболеваемости COVID-19 изучают внимательно и детально. Чтобы нынешний спад заражений привёл к окончанию пандемии, а не затишью перед очередной бурей.