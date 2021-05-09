Обломки китайской ракеты упали в океан

Верхняя ступень китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" вошла в атмосферу над Аравийским полуостровом: обломки можно было наблюдать из Иордании и Омана. Большая часть ступени сгорела, оставшиеся обломки упали в Индийский океан северо-западнее Мальдивских островов.

29 апреля эта ракета вывела на орбиту главный модуль буду щей китайской космической станции. Запуск был объявлен успешным. Однако верхняя ступень оказалась на нерасчётной орбите.

В течение нескольких дней за её полётом следили во всём мире, пытаясь предсказать район падения. В опасной зоне оказалась практически вся Африка, Австралия и Южная Азия, включая сам Китай, Южная и Северная Америка, самые южные районы Европы.

Расчёты проводить было непросто в том числе потому, что Китай держит в секрете точные характеристики своих космических аппаратов.