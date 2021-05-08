Насилие в Мьянме

Военные Мьянмы отказываются от встречи с посланником Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В военном совете Мьянмы заявили, что будут сотрудничать с организаций только после того, как добьются определенного уровня стабильности и безопасности в стране. Правозащитники опасаются, что таким образам в отношение участников протестного движения продолжится применение насилия.

Военные, захватившие власть 1 февраля, утверждают, что ведут борьбу с террористами. Мирные демонстрации не прекращаются в стране уже более трех месяцев. По последним данным, в Мьянме убиты свыше 770 участников протестного движения и просто случайных прохожих. 3700 человек задержаны.

Из-за массовых забастовок в портах скопилось большое количество неразгруженных контейнеров, наблюдается растущая нехватка товаров, включая продовольствие. Объем внешней торговли страны после смещения гражданского правительства снизился примерно на треть, иностранные инвесторы сокращают свою деятельность в Мьянме.