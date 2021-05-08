Рио-де-Жанейро: протесты против полицейского произвола

Протесты с призывами к ООН провести расследование прошли в Рио-де-Жанейро после того, как в результате рейда в одной из городских трущоб (их здесь называют фавелами)- были убиты 28 человек. города

"Прекратите убивать нас!" - скандировали сотни манифестантов, собравшихся в пятницу вечером у полицейского участка в бедном квартале Жакарезиньо. Они обвиняли стражей порядка в совершенной хладнокровной кровавой расправе.

"Полиция существует для того, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, а мы испытываем страх, когда слышим голос полицейских, - говорит одна из протестующих. - Мы испугались, мы были в панике, потому что мы слышали выстрелы, крики, слышали, как полицейские вламываются в квартиры. Я видела, как они бросали тела в реку, когда я вышла из дому, на улице уже никого не было".

Прошедший рейд, по словам правозащитников, стал самым смертоносным в городе, где нередки насилие и убийства, особенно в бедных фавелах. Мишенью операции, по данным полиции, была банда наркоторговцев, которая вербовала детей и подростков. В четверг утром северный район был похож на зону боевых действий, с телами на улицах и лужами крови. Был убит также один полицейский.

Стражам порядка предстоит доказать, что убитые были действительно преступниками, а также ответить на вопрос о том, почему подозреваемые были застрелены, а не арестованы. Имена убитых власти не разглашают.