Сборная России по дзюдо продолжает отличное выступление в Казани

Зрелищная церемония открытия турнира "Большого шлема" по дзюдо в Казани задала тон второму дню соревнований. Сборная России продолжила отличное выступление на домашнем турнире.

В финальном матче в категории до 73 кг на татами вышли два россиянина. Блестящая контратака в исполнении Махмадбека Махмадбекова решила судьбу золотой медали, однако ничто не могло поссорить товарищей по команде.

Награды вручил президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

Дзюдо - это и есть семья. Мы с ребятами круглый год на сборах со сборной, поэтому можем себя уже братьями называть. С кем-то уже более близкие отношения. Со мной в финал вышел Аюб Хажалиев: мы месяц до этого турнира вместе жили, вместе готовились, мы вышли вместе в финал. И мы друг другу дали знать, что ничего не имеет значения. Кто выиграет, кто проиграет. Мы просто вышли, отборолись, и так получилось, что выиграл я, но ничего такого особенного. Махмадбек Махмадбеков победитель в весе до 73 кг

После двух серебряных медалей мирового тура на домашнем турнире Мадина Таймазова завоевала долгожданное "золото". В финале её ждал непростой поединок против Джованны Скоччимаро. Таймазовой удалось не дать сопернице атаковать, а затем уложить Скоччимаро на татами и подняться на верхнюю ступень подиума в весе до 70 кг.

Сегодняшний турнир - это очередной турнир "Гранд шлем". Конечно, он помогает нам приблизиться к Олимпийским играм. Ну и (этот турнир) помогает нам оттачивать свою технику, если относиться (к нему) как к тренировке. Мадина Таймазова победительница в категории до 70 кг

Таймазова получила медаль из рук министра спорта России Олега Матыцина.

Ещё один росссийский дзюдоист Алан Хубецов дошёл до финала в категории до 81 кг, однако у Аттилы Унгвари были свои планы. Венгерский спортсмен сумел выполнить бросок и заработать решающую оценку "вадза-ари", которая обеспечила ему победу в этом матче и первый титул турнира "Большого шлема" в карьере. Хубецову досталось "серебро"

Награды вручил Василий Анисимов, президент Федерации дзюдо России.

В категории до 63 кг лучшей стала Агата Оздоба-Блах. В финале она одолела бразильянку Кетелин Квадруш. Бронзовую награду в этой категории завоевала россиянка Екатерина Валькова.

Медали вручил Игорь Левитин, помощник президента России.

Всего во второй день соревнований российские дзюдоисты заработали пять наград. Но и те россияне, которым не удалось подняться на подиум в Казани, продемонстрировали невероятное мастерство и одержали немало зрелищных побед с "иппоном"