Сборная России по дзюдо продолжает отличное выступление в Казани
Зрелищная церемония открытия турнира "Большого шлема" по дзюдо в Казани задала тон второму дню соревнований. Сборная России продолжила отличное выступление на домашнем турнире.
В финальном матче в категории до 73 кг на татами вышли два россиянина. Блестящая контратака в исполнении Махмадбека Махмадбекова решила судьбу золотой медали, однако ничто не могло поссорить товарищей по команде.
Награды вручил президент республики Татарстан Рустам Минниханов.
После двух серебряных медалей мирового тура на домашнем турнире Мадина Таймазова завоевала долгожданное "золото". В финале её ждал непростой поединок против Джованны Скоччимаро. Таймазовой удалось не дать сопернице атаковать, а затем уложить Скоччимаро на татами и подняться на верхнюю ступень подиума в весе до 70 кг.
Таймазова получила медаль из рук министра спорта России Олега Матыцина.
Ещё один росссийский дзюдоист Алан Хубецов дошёл до финала в категории до 81 кг, однако у Аттилы Унгвари были свои планы. Венгерский спортсмен сумел выполнить бросок и заработать решающую оценку "вадза-ари", которая обеспечила ему победу в этом матче и первый титул турнира "Большого шлема" в карьере. Хубецову досталось "серебро"
Награды вручил Василий Анисимов, президент Федерации дзюдо России.
В категории до 63 кг лучшей стала Агата Оздоба-Блах. В финале она одолела бразильянку Кетелин Квадруш. Бронзовую награду в этой категории завоевала россиянка Екатерина Валькова.
Медали вручил Игорь Левитин, помощник президента России.
Всего во второй день соревнований российские дзюдоисты заработали пять наград. Но и те россияне, которым не удалось подняться на подиум в Казани, продемонстрировали невероятное мастерство и одержали немало зрелищных побед с "иппоном"