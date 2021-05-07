Богота: акции памяти и неповиновения

Плакаты, свечи и песнопения - мирными акциями протеста в Боготе отметился девятый день общенациональной забастовки.

Участники призвали правительство пересмотреть свою политику, положить конец полицейскому произволу и наказать виновных в гибели манифестантов.

По разным данным, от 24 до 37 человек стали жертвами стычек с полицией. О судьбах десятков людей ничего не известно. Раненых - сотни.

"Здесь мы отдаем дань памяти и уважения всем погибшим и пропавшим без вести за Колумбию, за этих молодых людей, которые хотят бороться за лучшее будущее", - говорит один из присутствующих.

Гнев колумбийцев вызвала налоговая реформа, планируемая властями. К требованиям об её отзыве добавились недовольство политикой в сферах образования и здравоохранения, социальным неравенством, высоким уровнем преступности в стране.

Акции неповиновения носят в основном мирный характер, но некоторые перерастают в столкновения и подавляются с неоправданной жестокостью по отношению к демонстрантам - утверждают правозащитники.

Правительство заявило готовности начать диалог с активистами. Те требуют переговоров напрямую с президентом, без посредников.