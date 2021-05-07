Друзья и тарелки: безработные выкупив фабрику, организовали кооператив

11 друзей, трудившихся на маленькой фабрике, выпускавшей предметы интерьера, потеряли работу после того, как владелец решил перевести производство туда, где труд стоит дешевле.

В Умбрии и до этого с работой было не ахти, но 11 новых безработных решили, что увольнение - не драма, а шанс. И, используя полученные выплаты за выслугу лет, выкупили производство, и вновь включили свет в небольших цехах.

Марко Броцци, директор кооператива "‘Ceramiche NOI": "Понятно, что все предприниматели думают о прибылях, вплоть до последнего цента. И, разумеется, в Италии - большие производственные издержки, мы же перенесли акцент на другое, мы использовали высокую стоимость труда, чтобы показать нашей будущей клиентуре, за качество какого уровня они, если захотят, будут платить деньги".

С момента получения расчета до подписания документов о покупке фабрики прошло 10 дней. А работать на ней они предполагали сами, как и привлечь к продаже произведенной продукции своих знакомых.

Лука Паламара, журналист Euronews, передает из Умбрии: "Неделю назад тут отмечали второй день международной солидарности трудящихся уже не в качестве работников, а качестве владельцев. Всех, кто сейчас здесь находится, должны были уволить, и это не считая того, что уровень безработицы вырос в связи с пандемией. Но решение, устраивавшее всех, было найдено быстро".

Марко Броцци, директор кооператива "‘Ceramiche NOI": "Конечно, поначалу будущее было туманным. И многое пугало. У меня была бессонница. Мы жили в постоянном напряжении и тревоге. Мы же никогда не были владельцами, мы были наемными работниками. И риски тут, конечно, значительно выше".

Лоренцо Джиорнелли, менеджер по продажам: "Мы же создавали компанию буквально "на коленке", это было непросто. Мы должны были создать команду, мы должны были стать единомышленниками, и в один прекрасный день мы поняли - да мы и так же уже одна семья, и дела сразу пошли на лад".

Бухгалтерские книги - в полном порядке, прибыль растет, прежние клиенты, особенно из США, с удовольствием размещают заказы, не отстает и Европа, поэтому только за последнее время друзьям-предпринимателям пришлось открыть вакансии и нанять еще шестерых работников, точнее, принять в свою семью новых членов.