Через тернии к Марсу

В этот раз обошлось без "быстрой внеплановой разборки": прототип межпланетного "Старшипа" Илона Маска впервые сумел сесть вертикально и не взорваться. Корабль поднялся на высоту 10 км, после чего успешно приземлился в Техасе.

Несколько предыдущих моделей взрывались при посадке. В марте один из кораблей сумел приземлиться, но взорвался через несколько минут.

Илон Маск планирует отправлять на этих 50-метровых кораблях людей на Луну, а в итоге — и на Марс. Starship рассчитан на перевозку до 100 человек. Маск не исключает, что уже в этом году корабль проведёт первый испытательный полёт на орбите, а на Марс SpaceX может отправиться в 2026-м.

В то же время сверхтяжёлая ракета Super Heavy, которая должна будет поднимать Starship, ещё лишь готовится к первым испытаниям.