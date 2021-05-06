Смерть близких от COVID-19: "Такое и врагу не пожелаешь"

Эти люди покупают цветы прежде чем отправиться в тяжкий путь. Они едут навестить захоронение их близких, умерших от COVID-19. Место действия этой скорбной поездки - перуанская Амазония.

На пустоши организовали погост. Говорят, что тут покоятся несколько сотен скончавшихся от недуга. Называется цифра в четыреста погребений, но и она не может быть точной, поскольку на могилах стоит по нескольку крестов.

Говорят еще, что хоронили в одной могильной яме троих умерших. Но это официальная версия.

Никаких обозначений, кто где обрел последний покой, нет. Имена не указаны.

И пока возможности установить, где именно были похоронены родные и близкие, у тех, кто пришел на кладбище, нет.

У Роберта от COVID-19 скончался отец: "Знаете, врагу не пожелаешь. Такое не пожелаешь даже врагу. Терять близких и так тяжело, ну а тут добавляется то, что их даже не смогли похоронить по-христиански, и мы не знаем, кто и где лежат".

Единственный выход, как считает Роберт и те, кто сегодня пришел сюда, это эксгумация, последующий анализ ДНК и сверка с образцами биоматериала родственников.

Только так возможна идентификация умерших. Люди говорят, что это место - массовое захоронение, но никак не кладбище в его общепринятом смысле.

Так считает Арнальдо: "Почему они нас обманывают, почему нам говорят, что их хоронили по трое?! Все же видно. Это массовое захоронение, это не могила".

Икитос - это административный центр региона Лорето и провинции Майнас. Тут в общей сложности проживает полмиллиона человек.

Неважная ситуация со стационарами привела к тому, что в Икитосе от COVID-19 умерли по меньшей мере три тысячи двести человек.

И тут тоже встречаются такие импровизированные погосты, они обычно расположены на окраинах.

И тут тоже много людей, пришедших навестить могилы. Но и здесь не знают, где именно похоронены их близкие.

Фабиана с трудом сдерживает возмущение: "Мы мучаемся потому, что мы не можем даже прийти на могилу, чтобы выразить свою скорбь утраты, у меня там лежит мама. Ну дайте же уже нам возможность по-человечески помянуть тех, кого мы потеряли!".

Журналист Euronews Эктор Эстепа передает из Икитоса: "Бразильский штамм уже циркулирует в Перу. Власти опасаются, что на территории этой страны он продолжит мутировать и дальше, и что новые штаммы тоже могут возникнуть. Вся надежда на вакцинацию, но в Амазонии логистика сама по себе - огромная проблема, а тут речь идет о медикаменте, которому требуются особые условия хранения. Третий фактор - как оповестить население, живущее в отдаленных деревнях, о начале прививочной кампании?".