Франция официально изменила политику вакцинации населения

Вакцина Pfizer / BioNTec обеспечивает защиту от COVID-19 более чем на 95%. Таковы результаты крупнейшего исследования, проведенного в Израиле. Данные опубликованы в журнале Lancet. Вместе с тем отмечается, что эффективность прививки снижается при иммунизации одной дозой препарата. В настоящее время более половины населения Израиля сделали первую прививку от коронавируса.

Франция официально изменила политику вакцинации. С 12 мая здесь начнут прививать от COVID-19 всех граждан независимо от их возраста, при условии, что в прививочных центрах будут оставаться дозы препарата. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Какую мы преследуем цель? Очевидно, что мы должны двигаться дальше и использовать все дозы вакцины, имеющиеся в нашем распоряжении. Нам нужно продолжать прилагать усилия с тем, чтобы 20 миллионов французов были иммунизированы где-то к 15 мая, 30 миллионов - к середине июня" .

В Германии на вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca теперь могут записываться все совершеннолетние граждане вне зависимости от возрастной категории и профессии. Об этом объявил министр здравоохранения Йенс Шпан. Ранее немецкие эксперты рекомендовали использовать AstraZeneca для лиц старше 60 лет. На данный момент в ФРГ от коронавируса привиты свыше 30% взрослого населения.

Сделай прививку - получи деньги. Именно такую схему решили задействовать власти Сербии. Цель - мотивировать еще не решившихся на вакцинацию граждан и наградить сербов, которые уже иммунизированы. Те, кто вакцинируются до 30 мая получат от государства 25 евро в динарах.

В России зарегистрирована четвертая отечественная вакцина от коронавируса "Спутник лайт". Это - облегченный вариант "Спутника V" , разработанного Центром имени Гамалеи. Эффективность однокомпонентной вакцины - 79,4%. Как и заявляли ранее производители, "Спутник лайт" гарантирует иммунитет на четыре-пять месяцев. Другие одобренные в России прививки - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".