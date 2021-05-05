Виктор Марсал: "Гольф — для любых социальных категорий"

“Добро пожаловать в программу “Голоса Анголы”. Сегодня мы познакомимся с лучшим в стране игроком в гольф. Мы расскажем об этом чемпионе, его карьере, его необыкновенной истории. Чтобы стать “Манушу”, ему пришлось изрядно потрудиться.

В детстве Виктор Марсал даже представить не мог, кем он станет. Выходя сегодня на поле, где он оттачивает мастерство под руководством Мануэла Педро - известного тренера, которого называют "отцом ангольского гольфа", он нередко думает об этом.

Детские мечты Виктора были весьма скромными, когда он издалека наблюдал за взрослыми игроками в гольф и подавал им мячи^

_ "Однажды они спросили нас, детвору, вы хотите научиться играть? Мы сказали "да". Они сказали: Ну тогда попробуйте, ударьте по мячу. Я ударил, и с этого все началось"..._

"Они" были французами, супружеской парой, которые позже взяли шефство над Виктором. Они помогли ему познать все тонкости гольфа, а позже снабдили его необходимой экипировкой.

По мере обучения. Виктор и его друзья стали кэдди, помощниками гольфистов. А потом он встретил своего тренера Мануэла Педро и получил прозвище "Манушу".

Мануэл Педро: "Мы дали им возможность участвовать в соревнованиях: __сначала в турнирах кэдди, затем в турнирах кэдди и профессиональных игроков. Всё это время они продолжали обучение, их тренировали все понемногу, в том числе игроки. Именно тогда Манушу стал выделяться среди других , плюс еще несколько детей, но Манушу был на голову выше остальных. Так он и стал известен".

Ставший национальным чемпионом, Манушу нередко вспоминает самое начало своей карьеры. Дома, в Луанде, у него не было никакого оборудования, пришлось проявлять чудеса изобретательности:

"Мы взяли железную проволоку, согнули внизу, типа клюшка, в верхней части согнули, чтобы было похоже на рукоятку. Мы изобрели мячи, которых у нас тоже не было. Мы взяли пробки и крышки от винных бутылок. Во дворе положили деревянные дощечки и стали тренировать удары".

Его преданность и упорство любимому делу окупились. Сейчас Манушу 38 лет, за его плечами более 60 чемпионских титулов в Анголе:

"Всего я выиграл 62,точнее 63 трофея. Но есть один, который мне особенно дорог: вот этот... Турнир был посвящен 45-летию независимости Анголы. Это кубок много значит в моей жизни"...

Как у всех спортсменов-любителей у Виктора есть профессия: он работает шофёром в "Банко экономико" в Луанде. Но в разговорах с коллегами непременно возвращается к любимому делу.

Александр Чивига, коллега Виктора: "Виктор - отличный парень. Очень человечный, он любит людей... Он всегда отстаивает честь Анголы: как за рулем своего автомобиля, так на поле для гольфа".

Профессиональный гольф пока находится в начальной стадии в Анголе, предстоит приложить усилия для развития инфраструктуры и оборудования. Но Манушу надеется вдохновить других, разрушая стереотипы:

"Мальчики, которым я даю уроки, нередко спрашивают: "Но ведь в эту игру играют только те, кто хорошо одет?". Нет, это не так, говорю я им: "Если вы станете профессионалами, вы будете одеваться соответственно, но в душе вы останетесь теми же, что и сейчас... Гольф — это игра для любых социальных категорий, статус не имеет значения".

"Я не намерен останавливаться на достигнутом. Мне всегда хочется достичь большего. Либо я побью рекорд Анголы и войду в национальную историю, либо, побив рекорд Анголы, попробую однажды прорваться за пределы страны".