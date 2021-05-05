Самоизоляция на G7: делегация Индии ушла в виртуальный формат

Делегация Индии, принимавшая участие во встрече глав МИД "Большой семерки" в Лондоне, ушла на самоизоляцию в полном составе. Это произошло после того, как два ее представителя сдали положительные тесты на коронавирус. Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что не будет присутствовать на очном собрании "группы семи" из-за возможного инфицирования.

"В качестве меры предосторожности, а так же из уважения к другим, я решил провести свои запланированные встречи в виртуальном формате" - написал дипломат в "Твиттере".

Индия не является членом "Большой семерки", но ее представители были приглашены в Лондон в качестве гостей вместе с делегациями из Южной Кореей, Австралии и ЮАР. В МИД Великобритании подчеркивали, что министерские встречи проходят с соблюдением строгих противоэпидемических мер: участники дискуссий и обслуживающий персонал ежедневно сдают тест на коронавирус и соблюдают нормы социального дистанцирования. Во время пленарных заседаний министров разделяют перегородки из оргстекла.