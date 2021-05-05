В Мали похищен французский журналист-фрилансер Оливье Дюбуа. О произошедшем стало известно после того, как в интернете появилось видео, на котором Дюбуа рассказывает, что его взяли в плен связанные с террористической группировкой "Аль-Каида" джихадисты. Об этом сначала сообщила неправительственная организация "Репортеры без границ", затем информацию подтвердили в МИД Франции.

По словам официального представителя правительства Франции Габриэля Атталя, спецслужбы проверяют подлинность этого видео.

Дюбуа пропал в в городе Гао в Мали в начале апреля, когда работал над интервью с одним из лидеров местных экстремистов.

В прошлом году была освобождена француженка Софи Петронен, похищенная боевиками на севере Мали. Сегодня в регионе Сахель находятся не менее шести заложников из западных стран.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту исчезновения Оливье Дюбуа.