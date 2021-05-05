ЕС даёт Италии шанс на восстановление и подъём после пандемии

Правительство Италии рассчитывает с помощью денег Евросоюза преодолеть последствия пандемии коронавируса и восстановить рост национальной экономики. Рим направил в Брюссель свой план, который делает Италию крупнейшим получателем внутренней помощи ЕС.

Расходы на в общей сложности 191,5 млрд евро будут покрыты средствами из Фонда восстановления ЕС, 122,6 млрд составят займы и 68,9 млрд - гранты. Италия также перерасходует государственный бюджета на 30,4 млрд евро. Её правительство не включило в план инвестиции в инфраструктуру и ряд других проектов.

Однако у Брюсселя наверняка возникнут некоторые претензии. Рим решил направить 38% новых ресурсов на строительство зелёного хозяйства и 25% - на внедрение цифровых технологий. Эти доли кажутся большими, но на самом деле это минимум, который требуется для создания "ЕС следующего поколения". Франция или Германия, например, оказались щедрее.

Профессор Школы европейской политэкономии в Риме Валентина Меличиани считает, что основная цель Италии – остановить падение промышленного производства, которое продолжается уже два десятилетия:

"Если посмотреть на цифры последних нескольких лет, то это падение составило 15%, в то время как в других странах еврозоны был зафиксирован 15-процентный рост. Так что Италия – это особый случай в том, что касается проблем де-индустриализации".

Причины промышленного упадка также связаны с отсутствием современной инфраструктуры и неэффективным использованием средств из государственного бюджета. Римский профессор политэкономии считает, что улучшить всё это поможет цифровизация:

«Уже прилагаются конкретные усилия для преодоления некоторых препятствий как в системе государственного управления, так и в отношении правосудия и антимонопольных мер".

Ни в одной другой европейской стране нет такого ярко выраженного различия между развитым Севером и отстающим Югом. Сможет ли восстановительный план сблизить эти две части по уровню развития? Валентина Меличиани отвечает:

"В этом плане самое главное - это стремление к социальной и территориальной сплоченности. Мы живем в стране, которая сильно страдает от разрыва между Севером и Югом. Этот план предусматривает использование огромных ресурсов, которые должны принести больше пользы Южной Италии, чем остальной части страны".

В борьбе с коронавирусом Италия потеряла непропорционально много своих граждан. Погибли десятки тысяч человек, и, как ни парадоксально, больше всего пострадали самые богатые регионы. Этот план даёт стране шанс выйди из пандемии и восстановительного периода окрепшей. Но использование этого шанса зависит от итальянцев.