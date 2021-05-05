Новая промышленная политика ЕС уменьшит зависимость от КНР

Европейским автомобилестроителям пришлось замедлить производство из-за нехватки микросхем и полупроводников. Такая же ситуация в США. На фоне всемирного дефицита деталей электроники их главный производитель - Китай - накапливает изготовленную продукцию. В связи с этим Брюссель срочно обновил свою промышленную политику. Её представил в среду еврокомиссар по внутреннему рынку:

«Для автомобильной индустрии в следующие 2,3,4,5 лет подключённые полупроводники будут составлять 35% от стоимости машины. Вот почему это стратегически важно, - сказал Тьерри Бретон. – Это происходит потому, что цепочки наших поставок разбросаны по всему миру, но большая их часть идёт из Китая. 20 лет назад Европа покрывала на 40% глобальные потребности в полупроводниках, а сегодня только на 9% ».

Брюссель хочет создать так называемый "полупроводниковый альянс Евросоюза", чтобы наладить внутреннее производство и развивать сотрудничество в этой сфере между странами-членами.

Подобный проект по выпуску аккумуляторов EU Battery Alliance был запущен в 2017 году и привлек инвестиций на более, чем 100 млрд евро. Еврокомиссия подробно описала 34 изделия и 137 материалов, которые она считает стратегически важными. Более половины из них в настоящее время импортируются в ЕС из КНР.

Микросхемы и полупроводники присутствуют во всех технологиях, которые европейцы используют каждый день. Экономист из брюссельского института «Брейгель» предупреждают, что срыв поставок окажет прямое влияние на жизнь каждого:

«Вы увидите более высокие цены и меньшее разнообразие товаров, когда захотите что-то купить, - сказал Симон Тальяпьетра. – Европе необходимо вмешаться для защиты своих потребителей».

Брюссель заявляет также, что обновлённая промышленная политика поможет Евросоюзу нейтрализовать своё влияние на климат к 2050 году.