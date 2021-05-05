Брюссель хочет запретить субсидии китайским компаниям в ЕС

Евросоюз хочет ограничить экономическое влияние на свои страны Китая путём запрета на субсидирование из-за рубежа. Брюссель хочет, чтобы на его рынке все находились в одинаковых условиях. Это значит, что если европейским фирмам запрещено получать государственную помощь, то это нельзя разрешать и чужим.

Еврокомиссия представила на этот счёт законодательное предложение, которое затрагивает все иностранные компании, работающие в ЕС. Китай в документе не упомянут, но его инвестиции явно могут быть затронуты. Вице-председатель Еврокомиссии, отвечающая за политику конкуренции, сообщила, что по новым правилам, публичные тендеры будут находиться под европейским контролем:

«До сих пор компании могли свободно использовать иностранные субсидии для скупки бизнеса здесь, в Европе, – сказала Маргрете Вестагер. - Некоторым удавалось обойти своих конкурентов в публичных тендерах не потому, что они более эффективны, а потому, что они получали финансовую поддержку из зарубежных стран. Это несправедливо по отношению к тем компаниям, которые не получают таких субсидий. Это несправедливо по отношению к европейским рабочим и потребителям, если субсидии вытесняют с рынка лучшие компании. Это должно прекратиться ".

Еврокомиссия также сможет расследовать и пресекать крупные слияния, если они противоречат правилам. За это на компании могут быть наложены штрафы в размере до 10% их оборота. По мнению научного сотрудника брюссельского аналитического центра «Брейгель», этот регламент нужен Европе для защиты от недобросовестной конкуренции со стороны КНР:

«Я думаю, был допущен сбой в работе рыночного механизма, потому что мы ожидали китайского вмешательства в таком масштабе, - сказала Алисия Гарсия Эрреро. - Мы не были готовы соперничать с иностранцами на нашем собственном едином рынке. Поскольку времена изменились, думаю, нам нужно адаптироваться к этому новому вызову ".

Законопроект появился в условиях роста напряжённости в отношений с Пекином. Брюссель заморозил ратификацию инвестиционного соглашения между ЕС и КНР после того, как Китай наложил санкции на ряд депутатов Европарламента.