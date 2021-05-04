Русская судьба солдат Наполеона

"Битва гигантов". Бородинское сражение. Спустя века, усилиями историков, археологов, реконструкторов память о подвиге русских солдат жива.

Двухсотлетие со дня смерти Наполеона - повод вспомнить о событиях Отечественной войны, а ещё - задуматься о судьбах тех, кто был оставлен на чужбине Великой армией в ходе отступления в 1812-м. Около двух тысяч воинов (более 300 - французских) присягнули на верность новой родине - стране, против которой сражались, пленниками которой стали, но обрели в ней новый дом.

Сергей Хомченко, старший научный сотрудник Бородинского военно-исторического музея-заповедника:

"Бывшие французские военнопленные, ставшие русскими подданными, работали ремесленниками, ткачами, сапожниками, плотниками или столярами. Очень большой популярностью пользовались медики, которых в России было недостаточное количество. Из офицеров - кто-то продолжил служить в русской армии, кто-то - освоил гражданские профессии".

Спустя два столетия непросто найти их потомков. Но иногда всё же удается. Наша собеседница бережно хранит память о своих предках и не теряет надежды найти больше сведений о своём прадеде-французе.

Мария Людько, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории:

"Я узнала, что мы - потомки одного из наполеоновских воинов, когда мне было лет пять или шесть, от бабушки. Бабушка носила девичью фамилию Вигуре и очень гордилась французской частью своей крови".

Война, которая принесла смерть и разруху. Но оставила после себя богатое историческое и культурное наследие.