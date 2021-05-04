Региональные выборы в Мадриде

Более 5 млн избирателей призваны обновить Ассамблею Мадрида - во вторник в столичном регионе начались досрочные выборы, четвёртые в Испании с начала пандемии. Голосование обычно проводится в стране в воскресенье, но на этот раз глава правительства сообщества Мадрид консерватор Исабель Диас Аюсо сделала исключение. Именно она решила выйти из сформированного два года назад вместе с центристами коалиционного правительства, за что попала под огонь критики и бывших союзников, и оппозиции.

Народная партия Аюсо была фаворитом гонки и в случае победы может создать коалицию с крайне-правой партией Vox, которой прочат четвёртое место. Но шансы есть и у левого блока: социалисты, идущие по данным опросов вторыми, могут войти в союз с Más Madrid и Podemos.

Выборы проходят в рамках действующих строгих ограничений. Маски и антисептики на входе обязательны; для находящихся на карантине отведён промежуток времени с 19 до 20 часов, для наиболее уязвимых слоев населения - с 10 до 12, а в другое время они могут голосовать вне очереди. Рекомендуется также принести с собой из дома заранее заполненный бюллетень.