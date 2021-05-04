Вакцинированные равнее других?

Жители Германии, сделавшие прививку от коронавируса или уже переболевшие ковидом, будут обладать большими правами по сравнению с прочими. За такое решение выступает правительство страны.

Теперь, для того, чтобы это решение вступило в силу, по данному вопросу должны будут высказаться Бундестаг и Бундесрат. Министр юстиции Германии пояснила, что в соответствии с предложением федерального правительства, вакцинированным и переболевшим больше не нужно будет предъявлять результаты теста на коронавирус, чтобы, например, сходить в парикмахерскую или с кем-то встретиться. Но у некоторых такой подход вызывает возражения.

– Когда среди населения появляются значительные группы, с правами, которых остальные лишены, то возникает проблема, – заявил Штефан Вайль, премьер-министр Нижней Саксонии. – Самая настоящая проблема, к которой нельзя относиться легкомысленно.

– Сейчас по-прежнему требуется предоставлять отрицательный результат теста при авиаперелёте в Германию из-за границы, – отметил Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии. – Это правило дополнят таким образом, чтобы было достаточно просто предъявить документ о вакцинации. То же самое относится и к требованиям, связанным с карантином. Их можно отменить для тех, кто сделал прививки, кроме случаев – что важно – когда совершались поездки в местность с новыми штаммами вируса.

В министерстве юстиции страны отмечают, что с учётом падения числа инфицированных и ростом числа вакцинированных в скором времени в Германии планируется смягчение многих ограничительных мер.