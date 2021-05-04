Афины представили Брюсселю план национального восстановления после пандемии коронавируса. В течение следующих шести лет Греция намерена направить общие с ЕС инвестиционные ресурсы в размере 57 млрд евро на улучшение государственных услуг, восстановления сетевых отраслей, привлечения капиталовложений, увеличение экспорта и реформирование основных учреждений.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис назвал восстановительный план «мостом в пост-ковидную эпоху". Его выполнение приведёт к созданию тысяч рабочих мест и стимулированию экономического роста на основе совершенно новой модели.

В прошлом году лидеры Евросоюза одобрили пакет мер по преодолению последствий пандемии. Он предусматривает выделение Греции около 30,5 млрд евро.

По афинскому плану, 38% всех инвестируемых средств будет направлено на зелёные проекты и 22% - на исследования и развитие цифровой экономики. Существенная доля уйдёт также на структурные реформы. Деньги поступят не только от ЕС, но и от банков и инвесторов.

Этот план считается весьма амбициозным, учитывая тот факт, что Греция только начала восстанавливаться после десятилетнего экономического кризиса и выполнения программ жёсткой экономии. Рецессия, поразившая страну в прошлом году, достигла 8,2% ее ВВП. В Греции самый высокий в ЕС уровень безработицы. Брюссельский экономист Жолт Дарваш смотрит в будущее этой страны:

"Большая часть денег поступит в 2023 году и позже. Так что это скорее среднесрочная помощь, чем немедленная поддержка для греческой экономики. В то же время план может придать стране ускорения. Если инвесторы поверят, что правительство Греции будет использовать эти деньги с умом и обеспечит экономический подъём, то они могут начать вкладывать свои капиталы прямо сейчас. Следовательно, фаза восстановления будет короче, и сокращение безработицы пойдёт быстрее".

Сотрудник интситута «Брейгель» подчеркнул, что программы финансовой помощи, которые пришлось выполнять Афинам, помогли ей подготовить свой план. Греция получит непропорционально много денег от европейского проекта - почти 20% своего ВВП. Многие страны не смогли составить такой большой план. И всё же намеченных инвестиций и реформ будет недостаточно, чтобы Греция стала играть горадо более важную роль в развитии европейского хозяйства.

"Безусловно, вложения в зелёные и цифровые технологии повысят конкурентоспособность греческой экономики и многих греческих компаний, но в конечном итоге конкурентоспособность - это микрофеномен. Фирмы должны быть лучше организованы, рабочая сила — лучше обучена, компании должны быстро использовать возникающие новые возможности, - такие фундаментальные факторы конкурентоспособности не будут изменены новым планом".

После того, как Еврокомиссия даст оценку греческому плану, к концу лета страна может получить первые 13% причитающихся ей выплат в качестве предварительного финансирования усилий по восстановдению от пандемии.