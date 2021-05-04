"Большая семерка" на пленарном заседании будет обсуждать Россию

Первый день работы в Лондоне глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в "Большую семерку", был посвящен двусторонним встреча и беседам.

Поскольку в настоящий момент в G7 председательствует Соединенное Королевство, то и основное место в графике госсекретаря США Энтони Блинкена было посвящено дискуссиям с его британским коллегой.

Это был первый очный диалог Блинкена с Домиником Раабом.

Судя по словам Рааба, сам он остался доволен его итогами: "Справедливо заметить, что администрация Байдена находится у руля страны чуть больше 100 дней, но ей уже были предприняты важные инициативы, касающиеся борьбы с изменением климата и охраны здоровья. Это острые темы нынешней повестки дня, и такой подход можно только приветствовать".

Во вторник, как явствует из распространенного ведомством Рааба коммюнике, министры иностранных дел намерены обсуждать угрозы. В том числе исходящие от Китая и России.

Вот как это прокомментировал госсекретарь Блинкен: "Наша задача - не в том, чтобы усмирить Китай или подмять его под себя. Наша задача в том, чтобы сохранить международные отношения в том виде, в котором они существовали много лет, и в строительство которых государства вложили так много усилий.

Мы в настоящий момент изучаем действия Россия и тот курс, который эта страна изберет.

Джо Байден, еще до того, как стал президентом, полагал, что если мы сочтем поведение поведение России безответственным или агрессивным, мы на это ответим. Но мы не рассматриваем эскалацию в качестве такого ответа.

Сегодня наша внешняя политика должна строиться на основе прагматичного подхода, в котором присутствуют в отношении, к примеру, Северной Кореи, меры дипломатического воздействия.

Мы стремимся к прогрессу в данном конкретном случае, поскольку именно такой метод в большей степени гарантирует безопасность Соединенных Штатов, наших союзников и нашего воинского контингента в этом регионе".

Сегодня министры обменяются мнениями о ситуации в Мьянме, сложившейся после того, как хунта пришла к власти, будут также обсуждаться события в Ливии, продолжающиеся военные действия в Сирии, вторую половину дня главы внешнеполитических ведомств посвятят происходящему в странах Африки, находящихся к югу от Сахары.

Должны они затронуть и обстановку на Западных Балканах.