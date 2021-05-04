Ушёл из жизни Жак Д’Амбуаз

Легенда балета Жак д'Амбуаз (Джозеф Жак Ахерн) - скончался в своём родном Нью-Йорке в возрасте 86 лет от осложнений после перенесённого инсульта. Прославленный танцовщик был учеником великого мэтра Джорджа Баланчина, гениального педагога из России, заложившего основы американского балета и современного неоклассического танца в целом.

Уже с в 17 лет Жаку стали доверять главные партии в спектаклях труппу “Нью-Йорк Сити Балле”, он начал карьеру на Бродвее и снимался в голливудских фильмах, таких, как кино "Семь невест для семи братьев" и "карусель". Но его настоящей любовью навсегда остался балет, где он был известен знаковыми ролями в "Аполлона" Баланчина и "Кого это волнует?" на музыку Гершвина.

Среди многочисленных наград прославленного танцовщика - Национальная медаль искусств, премия Хайнца, премию Фреда и Адель Астер, почётные докторские степени Бостонского колледжа и Государственного университета Монклера.

Жак Д’Амбуаз он выступал на сцене три с половиной десятилетия, прежде чем полностью посвятить себя преподаванию. Он стал достойным продолжателем дела своего учителя.

"Танец - это твой пульс, биение твоего сердца, твоё дыхание. Это ритм твоей жизни. Это выражение во времени, и движении, в счастье, грусти, радости", - говорил Д’Амбуаз своим ученикам, многих из которых учил бесплатно в основанном им Национальном Институте Танца в Нью-Йорке.

Режиссёр Эмиль Ардолино снял об этом документальный фильм "Он научил меня чувствовать танец", получивший Оскара и премию Грэмми.