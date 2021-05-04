Победа консерваторов в Мадриде

На внеочередных парламентских выборах в испанском автономном сообществе Мадрид консерваторы одержали победу. По данным экзитполов, Народная партия может получить от 62 до 65 мест в региональном парламенте и для формирования правительства не потребуется коалиция с ультраправой партией Vox.

Президент столичного региона Исабель Диас Аюсо, кандидат на пост главы правительства от Народной партии, объявила о проведении досрочного голосования после того как резкой критике ее подвергли Испанская социалистическая рабочая партия, другие оппозиционные силы, а также входившая в коалицию центристская партия "Граждане".

По предварительным данным, социалисты занимают второе место, и могут получить максимум 28 мандатов, на третьем месте левая партия "Мас Мадрид", которая наберет от 21 до 24 мест.

Наблюдатели отмечают, что президент автономного сообществе Мадрид заручилась поддержкой избирателей благодаря мерам по сдерживанию пандемии коронавируса, которые были не такими строгими по сравнению с другими регионами Испании.