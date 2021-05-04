Испания заявляет о готовности принимать иностранных туристов с июня. Бизнес на Мальорке с тревогой ждет новостей, особенно из Великобритании. Власти Соединенного Королевства обещают открыть границы для путешествий с 17 мая, но подробной информации пока нет. В прошлом году число британских туристов на Мальорке сократилось на 82%.

"Самое важное в этой ситуации — возможность обеспечивать семью. Для бизнеса в Магалуфе британские туристы нужны как воздух", — говорит местный предприниматель.

Чтобы попасть в Испанию необходимо представить справку об отрицательном результате тесте на коронавирус и заполнить специальную анкету.

"Я смотрю в будущее с оптимизмом, потому что статистика у нас хорошая, мы приняли эффективные меры, которые позволят нам попасть в список страны, куда разрешат ездить британцам", — говорит Роза Родригез, глава департамента туризма автономного сообщества Балеарские острова. o

Большое количество туристов приезжает на остров также и из Германии, где локдаун продлится до июня.

Власти автономного сообщества Балеарские острова выделили 11 миллионов евро на поддержку туризм, в частности на рекламу и меры поощрения, включая ваучеры на поездки между островами.