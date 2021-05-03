"Большой семёрке" предлагают помочь бедным

Дания временно исключила вакцину "Джонсон и Джонсон" из своей программы, чтобы проверить сообщения о редких, но тяжёлых случаях тромбоза. Препарат по технологии производства похож на вакцину "АстраЗенека", которая вызвала такие же осложнения и от которой отказались несколько стран. "Джонсон и Джонсон" в Дании ещё не применялся, но страна заказала 7 миллионов однокомпонентных доз.

По данным ВОЗ, некоторые страны уже привили половину населения, а другие вакцинацию так и не смогли начать. Организация призвала "Большую семёрку" помочь другим получить доступ к средствам диагностики и предотвращения ковид-19.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Доступ к технологиям диагностики Ковид-19 сейчас замедлен недостатком финансирования — не хватает 19 миллиардов долларов. По нашим оценкам, на вакцинацию взрослого населения в следующем году понадобится ещё 35-45 миллиардов. Страны "Большой семёрки" могут сами собрать заметную часть этих сумм".

Спецпосланник ООН, экс-премьер Великобритании Гордон Браун предложил "Семёрке" создать фонд в 60 млрд для помощи бедным странам и призвал мягче относиться к вопросам интеллектуальной собственности, которые сейчас серьёзно сдерживают производство и распространение вакцин. Накануне в США заявили о готовности начать переговоры с ВТО по этому вопросу.