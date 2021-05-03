Вера Йоурова «ничего не имеет против россиян»

Вера Йоурова отреагировала на известие о том, что Россия внесла её в санкционный список. Вице-председателю Еврокомиссии по ценностям и прозрачности и ещё семи гражданам Евросоюза закрыт въезд на российскую территорию. Это результат последнего дипломатического конфликта между ЕС и РФ. Чешский политик сказала, что нападки на неё из России участились после того, как она назвала Москву источником дезинформации против ЕС:

«Я ничего не имею против россиян, желаю им всех свобод и хорошей жизни. Но, конечно, режим президента Путина многими способами показывает враждебность их позиции в отношении Европы, на что мы должны реагировать».

Еврокомиссар разговаривала с брюссельскими корреспондентами по случаю Всемирного дня свободы печати. За последние годы в Европе были убиты 3 журналиста: Дафна Каруана Галиция на Мальте, Ян Куцяк в Словакии и грек Йоргос Караиваз. Вера Йоурова сообщила, что разрабатывает дополнительные меры защиты сотрудников СМИ:

«Мы готовим рекомендации странам-членам о том, как повысить безопасность журналистов, как отвечать на предупреждения. Убитые журналисты заранее получали предупреждения. Многие журналисты находятся под постоянными угрозами. До сих пор правоохранительные органы не принимали достаточных мер. Поэтому мы выступим с рекомендациями в этом году ».

Европейская комиссия планирует использовать новые правовые инструменты для обеспечения свободы СМИ и защиты журналистов. По словам Веры Йоуровой, закон об этом может быть представлен в следующем году:

_«В наших европейских правилах нет ничего, что признает особую роль СМИ как одного из столпов демократии. Это то, чтобы мы сейчас живо обсуждаем с еврокомиссаром Тьерри Бретоном, который курирует единый европейский рынок и, частично, средства массовой информации. По-моему, давно назрело то, что мы называем Актом о свободе медиа. Мы убеждены, что нам нужно сделать этот шаг ». _

Йоурова выразила мнение, что странам-членам следует использовать часть денег из Восстановительного фонда ЕС на помощь в финансировании средств массовой информации.