Франция представила Еврокомиссии план восстановления и реформ

"Перезапуск Франции", - так Париж назвал свой план преодоления последствий пандемии, который он представил Брюсселю. По французским оценкам, всего на это потребуется 100 млрд евро. Страна рассчитывает на европейскую помощь в размере 40,9 млрд евро из так называемого "Фонда восстановления и устойчивости".

Для получения доступа к этим деньгам, страны-члены должны направить 37% из них на борьбу с изменением климата и 20% на внедрение цифровых технологий. Чтобы убедить Еврокомиссию, Франция пошла дальше этого, обещав потратить примерно половину этих средств на охрану окружающей среды и 25% - на дигитализацию.

Сотрудник Брюссельского института «Брейгель» Грегори Клэйс узнал, что Франция намерена сосредоточить свои усилия на развитии возобновляемых источников энергии и зелёного транспорта:

«В Париже много внимания уделяется железным дорогам, тогда как в Германии, например, больше говорят об электромобилях, которые больше соответствуют немецкой промышленности. Мы знаем, как важен для Франции железнодорожный транспорт, в частности, сверхскоростные поезда TGV, поэтому она и настаивает на этом".

Франция также отличается от своих соседей тем, что её правительство включило в свою стратегию задачи социального сплочения и профессиональной подготовки.

«Это действительно французская специфика. Я не видел в других планах такого упора на обучении. Это кажется мне полезным, потому что, если мы хотим реализовать зелёный и цифровой переход, то многим людям придётся сменить работу и получить новую квалификацию. Особенно это касается зелёного перехода".

Восстановление после пандемии должно сопровождаться структурными реформами. Однако новый курс не означает отмены прошлого. Французское правительство сохранит свои основные обязательства, например, по улучшению системы страхования от безработицы, которое было приостановлена ​​из-за Covid-19.

Обнародование плана происходит за год до президентских выборов. Грегори Клэйс называет этот документ также «дорожной картой» для смены главы государства:

_«Это - план по разъяснению гражданам достижений внешней политики, чтобы показать, что Франция сумела многое изменить на европейском уровне. Мы знаем, что это было одним из основных элементов программы Эммануэля Макрона во время последних президентских выборов. Безусловно, это будет одним из элементов, которые он захочет использовать на следующих президентских выборах". _

Однако Макрон не успеет извлечь преимуществ из восстановительного плана для предвыборной кампании. Хотя первые выплаты из Фонда ЕС ожидаются в ближайшие месяцы, основное европейское финансирование придётся на 2023 год.