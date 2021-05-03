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Французский художник спасает океан

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Французский художник спасает океан
Авторское право  via AP video
 Ирина Александрова
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Французский художник Жан Скудери, живущий на Тайване, использует пластиковые отходы для создания произведений искусства. Необходимые материалы - бутылки, пакеты, мужчина собирает на пляжах. Пластиковые отходы, по словам Скудери, - своеобразное послание океана человеку, сигнал бедствия. Океан перенасыщен пластиком и пытается выбросить на сушу предметы, от которых когда-то отказался человек.

В то же время художник хочет изменить восприятие пластика людьми, показать, что у этого материала, если он перерабатывается, есть хороший потенциал.

Жан Скудери, художник: "Настоящий позор то, что человек наносит вред окружающей среде. Да, нам необходимо отказаться от пластика. Но нужно иметь в виду, что пластик, прежде всего, очень прочный материал. Люди думают, что проблема именно в этом. Но прочность в данном случае можно считать ценностью. Пластик прочный, легкий, прозрачный, и мне он кажется довольно поэтичным".

При тепловом воздействии пластик превращается в отличный материал для скульптур. Например, художник разрезает бутылки на кольца, которые затем становятся основой для будущей крупной скульптуры. В мастерской Скудери ничего не выбрасывается. Бутылки, которым однажды художник придал некую форму, используются снова и снова. Скудери живет на Тайване вот уже более десяти лет. Свои работы Скудери, в том числе, демонстрируетв социальных сетях.