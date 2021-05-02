Возобновление средиземноморских круизов

Впервые за четыре месяца из порта Савона в море отправляется круизное судно итальянской компании Costa Crociere. Круизы попали под запрет в декабре прошлого года из-за второй волны коронавирусной инфекции. Но корабль Smeralda заполнили пассажирами менее чем на половину — таковы санитарные требования.

«Costa Crociere соблюдает очень жесткие правила безопасности, — говорит капитан "Смеральды" Пьетро Синизи. — Для нас важно, чтобы пассажир чувствовал на борту защищенность и безопасность. Мы приняли все необходимые меры, чтобы выходные на нашем корабле прошли спокойно, чтобы пассажиры не испытывали воленение и страх».

В период с марта по сентябрь прошлого года доходы круизного бизнеса упали на 64 млрд евро. 518 тыс. работников этой отрасли потеряли работу.

Перед отплытием весь многочисленный экипаж судна провел 2 неделе на карантине. И члены экипажа, и пассажиры могут попасть на борт только со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.