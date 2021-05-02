Православные христиане встретили Пасху

Православные христиане встретили свой главный религиозный праздник — Светлое Христово Воскресение или Пасху.

Полунощные пасхальные службы были отслужены во всех православных храмах. В главных кафедральных соборах поместных церквей их возглавили предстоятели. Так в Стамбуле службу проводил патриарх Константинопольский Варфоломей, а в Афинах — архиепископ Иероним II, предстоятель Элладской церкви. Всего в мире существуют 15 православных поместных церквей, старейшая из которых — Иерусалимская, а крупнейшая по числу верующих — Русская.

В России патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил службу в храме Христа Спасителя. В обращении к верующим патриарх с удовлетворением отметил, что в этом году, в отличие от прошлого, пасхальные службы проходят в присутствии мирян. По его словам, пандемия дала обществу несколько уроков, напомнив о хрупкости бытия, об ответственности и ценности живого человеческого общения. Кульминацией ночного празднования стал крестный ход, который сопровождался колокольным звоном.