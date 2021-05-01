Восточные церкви готовятся к Пасхе

Патриарх Иерусалимский Феофил III возвестил схождение Благодатного огня. Предпасхальное богослужение в Храме Гроба Господня проходило в особых условиях из-за пандемии. Доступ паломников из других стран в Иерусалим ограничен, а в храме, все пределы которого обычно заполнены тысячами молящихся, на этот раз могли присутствовать лишь 2,5 тысячи человек.

От горящего источника, который патриарх вынес из часовни-кувуклии в Храме Гроба Господня, по традиции, зажгли связки свечей, чтобы клирики могли передать частицы света верующим.

Одну из ламп с Благодатным огнём отправили спецрейсом в Москву к пасхальной службе в храме Христа Спасителя под предстоятельством патриарха Всея Руси Кирилла. Отмечается, что из столицы Благодатный огонь должны передать ещё в 25 городов России.

В отличие от прошлой весны, Московская патриархия и власти не стали ограничивать доступ верующих в храмы на Пасху, несмотря на пандемию. Богослужения проходят при обычных мерах безопасности — прихожан просят носить маски и соблюдать дистанцию.