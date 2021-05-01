Протест фермеров против «зелёной» политики ЕС

До полутора тысяч сельскохозяйственных тракторов подъехали в пятницу к зданию Европейского парламента в Страсбурге. Демонстрация была устроена французскими фермерами, в основном из Эльзаса, в знак протеста против сельскохозяйственной политики Евросоюза. Поводом для выступления стал проект новой директивы ЕС, который приведет к сокращению количества хозяйств.

Лоран Шанпенуа, генеральный секретарь профсоюза фермеров в департаменте Марна: «Единая сельскохозяйственная политика должна поддерживать число сельскохозяйственных производителей на данной территории. Мы хотим, чтобы оно осталось прежним. Сейчас у нас более 500 тысяч фермеров, но предлагаемая реформа сократит это количество вдвое».

Особенное недовольство французских фермеров вызывают экологические аспекты сельскохозяйственной политики ЕС. По информации региональной федерации союзов фермеров, они приводят к тому, что субсидии для большинства существующих хозяйств сокращаются.